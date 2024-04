São João Batista declara situação de emergência devido às chuvas

A Prefeitura de São João Batista, declarou, na manhã desta terça-feira, 16, por meio do Decreto n° 5.026/2024, situação de emergência devido às intensas chuvas dos últimos dias. A medida foi autorizada previamente pelo Conselho Municipal de Defesa Civil.

Desde sexta-feira, 12, foram registrados mais de 270mm de precipitações na cidade. O volume excessivo de chuvas ocasionou alagamentos em algumas ruas e enxurradas no interior, além de deslizamentos de pequeno porte e a interdição de três pontes.

O sistema de água também foi afetado e todos os bairros estão com abastecimento comprometido no momento. Devido ao desabastecimento hídrico, as aulas em escolas foram suspensas pela tarde.

Nível do rio Tijucas

Na última medição, das 14h, o nível do rio Tijucas estava em 3,63 metros no Centro de São João Batista afastando-se da cota de transbordamento, que é de 6 metros. Apesar dos diversos problemas que as chuvas causaram, não há o registro de vítimas, assim como, no momento, não há desabrigados nem desalojados.

“Infelizmente mais uma vez fomos atingidos com muita chuva em pouco espaço de tempo. Pedimos que a população batistense siga as recomendações da Defesa Civil e preserve, em primeiro lugar, suas vidas. Estamos trabalhando muito para, dentro das nossas possibilidades, minimizar os transtornos. Nossa prioridade neste instante é solucionar o problema no sistema de água, assim como a atender as ocorrências mais urgentes. Juntos, com muita fé em Deus, vamos passar por mais esta”, destaca o prefeito Pedro Alfredo Ramos.

Ocorrências e orientações

O risco para ocorrências, especialmente deslizamentos, permanece sendo classificado como alto pela Defesa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina. Uma força-tarefa, composta por equipes da Prefeitura, de órgãos de segurança pública e de grupos voluntários, segue atendendo em regime de plantão. Em caso de ocorrências, entre em contato pelo 193 (Corpo de Bombeiros), 199 (Defesa Civil) ou (48) 99176-8891 (WhatsApp da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil).

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: