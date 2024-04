Na saída da escola, alunos são obrigados a caminhar por rua alagada no Jardim Maluche, em Brusque

Na tarde desta terça-feira, 16, os estudantes da Escola Estadual Dom João Becker, no bairro Jardim Maluche, em Brusque, arriscaram caminhar com água próximo aos joelhos, na volta para casa. A rua Vereador Oscar Krieger, em frente à unidade, ficou totalmente alagada com as chuvas.

Uma foto registrada por volta das 18h e enviada por uma leitora do jornal O Município, mostra às crianças andando pela calçada, que foi tomada pela água devido às intensas chuvas que atingiram Brusque e região nesta terça.

Entre os riscos, estão os buracos e bocas de lobo nas calçadas que ficam “invisíveis” sob a água. Na foto também é possível perceber a movimentação do trânsito, que não teve o tráfego de veículos interrompido.

Outros pontos de alagamento

Brusque também registrou outros pontos de alagamentos nesta terça-feira. A água tomou um trecho da Travessa Dom Joaquim e os motoristas precisaram diminuir a velocidade e passar com cuidado.

A água também invadiu parte do túnel que dá acesso ao terminal de ônibus e que fica em frente ao Centro de Serviços em Saúde, no bairro Centro.

