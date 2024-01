SC registra aumento nas mortes por afogamento e mais de mil salvamentos durante temporada

Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) mostram que a temporada de verão já registrou 30 mortes por afogamento. O número é 20% maior do que o registrado na temporada passada, quando 25 pessoas morreram.

Entre as mortes, 11 foram em água salgada e 11 em água doce. Em áreas privativas, foram registradas oito mortes.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a média de idade das vítimas é de 29 anos. Homens são a maioria. A média de idade e sexo é medida exclusivamente pelas vítimas de afogamentos em água doce e salgada, excluindo áreas privativas.

Mais de mil salvamentos

Desde o dia 16 de dezembro de 2023, período em que começou a temporada da Operação Veraneio 2023/2024, o Corpo de Bombeiros já salvou 1.097 pessoas que estavam em situação de risco, sendo por arrastamento em correntes de retorno ou afogamentos no litoral catarinense. Todas essas pessoas eram potenciais vítimas a virem a óbito.

Como o foco principal é a prevenção com vistas em reduzir o número de mortes por afogamento em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros realiza uma série de ações para orientar o cidadão.

Por meio das bandeiras nos postos guarda-vidas, a corporação informa a população sobre as condições do mar naquele dia. As bandeiras retangulares são fixadas nos postos e têm significados diferentes de acordo com a cor.

Vermelha: alto risco de afogamento

Amarela: médio risco de afogamento

Verde: baixo risco de afogamento

Lilás: presença de água-viva

Há ainda a sinalização com bandeira triangular vermelha (🚩) na faixa de areia, que indica que aquele local específico é perigoso e que há uma corrente de retorno ou buraco.

Além disso, são realizadas diariamente ações de prevenção direta em todas as 155 praias, dos 35 municípios catarinenses que estão com postos ativos.

“Nossas equipes atuam diariamente com prevenção e, sempre que necessário, com salvamento, mas a principal orientação segue sendo que as pessoas procurem se banhar próximo aos postos guarda-vidas, pois além de ser mais seguro, torna o atendimento ainda mais eficaz”, afirma o comandante da 1° Região Bombeiro Militar, coronel Aldrin de Souza. “O senso de auto prevenção e a consciência de que mesmo que seja baixo, o risco sempre existe, são outros fatores fundamentais”, reforça o coronel.

Redução de óbitos em área com guarda-vidas

Dados dos bombeiros apontam que em relação à temporada anterior houve uma redução de 40% no número de óbitos por afogamento em área guarnecida, o que reforça a orientação do comandante. Nesta temporada 2023/2024 foram três óbitos enquanto na anterior foram registrados cinco.

