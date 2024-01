Secretaria de Educação desenvolve ferramenta para acelerar processo de contratação de profissionais temporários em Brusque

A Secretaria de Educação de Brusque desenvolveu uma ferramenta para acelerar o processo de contratação de servidores admitidos em caráter temporário. O novo sistema vincula informações dos inscritos nos processos seletivos diretamente para a plataforma de contratação da prefeitura. Assim, informações que anteriormente eram preenchidas manualmente agora tramitam de forma automática.

O monitor da Secretaria de Educação, Daniel Cavilha, responsável pelo desenvolvimento do novo sistema, comenta que a nova ferramenta vai diminuir consideravelmente o tempo de espera dos servidores.

“O candidato convocado precisa trazer a documentação que o edital pede, e na sequência é feita a conferência. Todas as informações do candidato eram registradas manualmente no momento da contratação; agora todo esse processo será automático, e restará aos responsáveis realizar apenas a conferência dos documentos”.

Daniel explica ainda que o sistema também será utilizado para a escolha de vagas. “Teremos um telão na recepção para que os candidatos já saibam as vagas que estão sendo preenchidas, para que, na sua vez, o candidato já saiba qual escolher”.

O sistema já foi aplicado nesta terça-feira, 9, quando iniciou-se a convocação dos monitores administrativos, monitor III e coordenadores pedagógicos. Os demais candidatos devem acompanhar as convocações no site da prefeitura e seguir as orientações do edital de convocação. Para os cargos de serventes de serviços gerais e servente de serviços especiais, as contratações iniciam no mês de fevereiro.

Uma das responsáveis pelas contratações, Heloiza Harle, enfatiza que neste ano serão quase 1 mil servidores contratados. “Vai agilizar tanto no atendimento inicial como também no final, na escolha de vagas. Precisamos realizar essas contratações em curto espaço de tempo, então esse sistema, que já importa os dados do processo seletivo, vai nos permitir acelerar e melhorar ainda mais esse serviço”, finaliza.

