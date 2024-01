VÍDEO – Três cavalos morrem durante incêndio em galpão de sítio no Norte catarinense

Um incêndio em um galpão de um sítio causou a morte de três cavalos na madrugada da terça-feira, 9, em Joinville. O caso aconteceu por volta das 4h na Estrada Caminho Curto, região de Pirabeiraba.

Segundo informações repassadas pelo delegado da Polícia Civil, Rafaello Ross, uma pessoa relatou que o galpão media cerca de 600 metros quadrados (m²) e que os cavalos estavam no local.

Ainda de acordo com ele, um homem, de 29 anos e que trabalhava no sítio, é suspeito de causar o incêndio. Ele não foi localizado até o momento.

As investigações do caso serão realizadas pela 6ª Delegacia de Polícia de Joinville. Já a Polícia Cientifica vai realizar a perícia no local para constatar a causa do incêndio e os danos causados.

