Secretária de Saúde de Brusque faz apelo para população no combate à dengue

A secretária de Saúde, Thayse Rosa, participou como convidada da sessão da Câmara de Brusque desta terça-feira, 19, para esclarecer assuntos relacionados à pasta e responder a questionamentos dos vereadores.

Thayse falou sobre ações da sua pasta e relatou que, mais cedo, ela e a equipe visitaram as dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que passaram a atender em horário estendido, das 7h até as 19h, a partir desta terça. Essas unidades receberam 44 novos profissionais. Essas UBSs se juntam com as outras nove que já estão atendendo neste horário desde o dia 19 de fevereiro.

Dengue

Ela ainda lembrou que cinco UBSs de Brusque terão estrutura especializada no atendimento de pacientes com suspeita de dengue.

Thayse contou que foram convocados agentes comunitários de saúde e agentes de endemias para realizarem ações contra a dengue. Segundo ela, serão mais de 150 pessoas para fazer busca de campo a partir da próxima semana.

“A dengue tem tirado o nosso sono. A tendência é que nos próximos 40 dias os números sigam aumentando. O que vai influenciar mais são as ações da comunidade. Estamos realizando mutirões todo o fim de semana, mas precisamos convocar a população. Em um sábado, recolhemos 120 toneladas de entulhos. Coisas que colocam toda uma região em risco. Quanto mais condições propícias para o mosquito, mais casos teremos”.

Ela acredita que a vacina contra a dengue deve chegar para Brusque em 2025

Estruturas das unidades

Thayse foi questionada sobre o problema da falta de aparelhos de ar-condicionado em algumas UBSs. Ela destacou que assumiu a pasta com “orçamento estourado e contenção de gastos devido ao período político”, mas que foi realizada uma licitação neste ano e que agora a secretara aguarda a entidade vencedora do pleito fazer os ajustes.

“Herdamos estruturas bem precárias. Quando começamos a ampliação das equipes, fizemos parceria com a Unifebe para ampliação de consultórios – dois médicos e um odontológico – como contrapartida do internato”, acrescentou.

Em relação à UPA do bairro Santa Terezinha, ela relatou que vândalos entraram e cortaram fios, o que atrasou os trabalhos em 30 dias. “Isso nos deixa angustiados porque queremos entregar o quanto antes, então precisamos dar um passo atrás para recuperar o que foi danificado”. Thayse ainda destacou que a pasta está avaliando se o poder público ou algum hospital vai administrar.

Outros assuntos

Em relação ao novo piso nacional da enfermagem, Thayse explicou que os servidores municipais já recebem um valor acima, portanto não foram afetados. Já em relação aos hospitais privados, a administração repassa mensalmente valores aos hospitais Dom Joaquim e Azambuja, mas mediante apresentação da documentação.

Ela ainda assegurou que o repasse para a Associação dos Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas de Brusque e Região (Ama) Brusque já foi aprovado no Comusa e que só faltam assinaturas para concretizar.

Além disso, em relação a cirurgias de cataratas, Thayse explicou que o município está conveniando procedimentos com consultório particular, aguardando que Imigrantes e Dom Joaquim – que já têm recurso garantido – iniciem os atendimentos.

