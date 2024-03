Troca de poste de energia elétrica causa rompimento da rede de água no bairro Limeira

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Brusque informou que na manhã desta terça-feira, 19, houve um rompimento da rede de água tratada no bairro Limeira e região.

O rompimento aconteceu após a troca de postes de energia elétrica no bairro, feita por uma empresa terceirizada que presta serviços para a Celesc. De acordo com o comunicado, o Samae só foi avisado do acidente no fim desta tarde.

Uma equipe já está no local para realizar o conserto e até o final do dia o reabastecimento voltará ao normal. Neste período, o Samae pede aos moradores do bairros Limeira e parte do bairro Poço Fundo façam uso racional e consciente da água para evitar desabastecimento.

Leia também:

1. Brusque Futebol Clube fecha parceria com atletas e será representado em competições de Futevôlei

2. Cores do passado: conheça o charme das casas do maior bairro de Brusque

3. Lotofácil: aposta de Brusque é premiada no concurso 3056; veja valor recebido

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 19/03)

5. Brusque e Avaí iniciam as semifinais do Catarinense com desfalques

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: