Secretaria de Saúde implanta projeto de reorganização das farmácias básicas de Brusque

A Secretaria de Saúde de Brusque fechou um convênio com o curso de Farmácia da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) para fazer a reorganização do sistema farmacêutico da rede municipal.

De acordo com a diretora da Secretaria de Saúde, Sandra Fritzen, o acesso aos medicamentos continuará igual para a população. A mudança será internamente, para os funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“A distribuição de medicamentos não muda nada. A população pode continuar pegando os remédios, normalmente, nas unidades de saúde”, diz.

Segundo ela, a mudança será, principalmente, no almoxarifado da Secretaria de Saúde. O convênio vai até 2018 e terá cursos de capacitação para enfermeiros e agentes comunitários de saúde que terão a missão de ir até a casa dos usuários e verificar como estão sendo utilizados os medicamentos e se não há problema de medicação em excesso, o que pode ocasionar problemas de saúde.

Sandra destaca que o levantamento das informações já está sendo realizado nas UBS. “Já tem uma farmacêutica passando nas unidades de saúde fazendo esse acolhimento, recolhendo as informações, para poder montar o projeto e executá-lo”.

Com o projeto, Sandra afirma que a Secretaria de Saúde terá mais controle do que entra e sai nas farmácias da rede básica do município. Segundo ela, este serviço já funciona em Itajaí.

“Toda a reorganização que os estudantes vão fazer ajudará muito na questão de distribuição e controle. Muitas vezes há compra de medicamentos em excesso, que acabam se perdendo porque passam da validade. Com este sistema, vamos poder comprar dentro da quantidade que se usa. É mais um controle que teremos”, afirma.