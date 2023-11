Segunda parte do Festival de Teatro Estudantil de Brusque é realizado nesta sexta-feira; confira programação

Acontece nesta sexta-feira, 10, a segunda parte do Festival de Teatro Estudantil de Brusque. O evento começou nesta quinta-feira, 9, e se prolonga até o dia de hoje. A primeira peça a ser apresentada foi produzida pelo grupo ABRACADABRA, com o espetáculo intitulado Vivendo Momentos. O espetáculo conta através da dramatização, da música e da dança a importância das relações entre pessoas.

Na quinta-feira, sete espetáculos foram realizados. Todas as apresentações ocorrem no Teatro do Centro Empresarial Social e Cultura de Brusque (Cescb). Nesta sexta, as apresentações iniciam às 14h com o espetáculo “O Rapto das Cebolinhas”, produzido pelo Grupo Me Esqueci.

Todas as apresentações são gratuitas e abertas a toda a comunidade para prestigiar os jovens artistas. O Festival de Teatro Estudantil de Brusque foi idealizado como uma oportunidade de dar visibilidade e estimular as produções teatrais elaboradas por grupos de teatro formados por estudantes de escolas de teatro ou demais instituições de ensino do município de Brusque.

Seu principal objetivo é propiciar a experiência de apresentar em um grande palco e assistir produções de outros estudantes, promovendo uma troca de experiências entre os grupos e fomentar a prática teatral no município.

Na terça-feira, 7, o Festival bateu o recorde de público. Mais de 400 pessoas passaram pelo Teatro do Cônsul para apreciar a mostra de Esquetes. Na plateia, além da comunidade em geral, houve a presença de escolas da rede municipal de ensino e também da rede privada.

Confira a programação completa desta sexta-feira:

Local: Teatro do CESCB

Horário: 14h

Espetáculo – O Rapto das Cebolinhas

Nome do Grupo: Me esqueci

Sinopse: Um grande mistério aconteceu na fazenda do Coronel José Felício dos Reis, as cebolinhas da vida longa estão sendo roubadas. O detetive Camaleão Alface aparece para solucionar o caso, mas Manu, neta do coronel, tem suas próprias desconfianças. Todos são suspeitos;

Direção: Thiago Martins;

Instituição: Fundação Cultural de Brusque.

Horário: 14h45

Debate do Espetáculo – O Rapto das Cebolinhas.

Horário: 15h

Espetáculo – Mistério Vampiresco;

Nome do Grupo: Atividade Independente;

Sinopse: A cidade de Vampirópolis está prestes a colapsar, será que o detetive David Holmes conseguirá desvendar este fantástico mistério;

Direção: Luciano Mafra;

Instituição: Colégio Cônsul Carlos Renaux.

Horário: 15h40

Debate do Espetáculo – Mistério Vampiresco.

Horário: 19h

Espetáculo: Tempos Modernos;

Nome do Grupo: Atividade Independente;

Sinopse: conectados o tempo todo, mas se esquecem de se olhar nos olhos. Inspirados pelas obras de Charles Chaplin, buscam o riso e reflexão;

Direção: K’roll Oliveira;

Instituição: Colégio Cônsul Carlos Renaux.

Horário: 19h30

Debate Espetáculo – Tempos Modernos.

Horário: 19h45

Espetáculo – Vênus;

Nome do Grupo: Teatro Adulto;

Sinopse: provavelmente você já conhece a lenda do Dragão de Guabiruba, mas agora você está prestes a conhecer sua verdadeira história. Um novo olhar sobre uma lenda que perdura há décadas;

Direção: O grupo;

Instituição: Fundação Cultural de Guabiruba.

Horário: 20h10

Debate Espetáculo – Vênus.

Horário: 20h25

Espetáculo: Coisas do Tipo;

Nome do Grupo: Grupo Teatral da Unifebe;

Sinopse: coisas inusitadas acontecem para todo mundo. Algumas passam despercebidas, mas outras merecem um olhar mais atento. E se fosse com você?

Direção: Emiliano Daniel de Souza;

Instituição: Unifebe.

Horário: 21h

Debate Espetáculo – Coisas do Tipo.

Horário: 21h30

Encerramento.

