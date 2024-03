Seis mulheres recebem moções na Câmara de Brusque; conheça as homenageadas

Seis mulheres foram homenageadas com moções na Sessão da Câmara de Vereadores de Brusque nesta terça-feira, 12. Esta foi uma forma de a casa celebrar o Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8.

Vânia Helena Gevaerd e Cláudia Rieg Baron receberam comenda de mérito artístico. Já Leila Ludin Zaniboni recebeu comenda de mérito profissional, e Marlene Schaefer Petruschky do mérito social. As outras homenageadas foram as irmãs Rita Conti e Patrícia Conti, proprietárias da Mensageiro dos Sonhos.

Saiba mais sobre as homenageadas

Vânia Helena Gevaerd – iniciativa de Marlina Oliveira (PT)

Ela é formada em Educação Artística e Artes Visuais e pós-graduada em Fundamentos Estéticos e Metodológicos – Cerâmica e suas Origens. Vânia atuou como professora de Educação Artística na rede pública e particular, e atualmente é professora de História da Arte no Centro Universitário de Brusque (Unifebe).

Além de sua vocação educacional, Vânia é artista visual e ceramista de renome, dedicando-se à cerâmica de baixa temperatura para criar esculturas e objetos que encantam e inspiram. Ela é também fundadora de grupo de arte contemporânea e organizadora de eventos culturais. “Sua obra ultrapassa os limites da cidade, alcançando reconhecimento nacional e internacional”, diz a justificativa do requerimento.

Leila Ludin Zaniboni – iniciativa de Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos)

Leila tem uma trajetória de 50 anos de serviço em cartórios em Brusque e iniciou sua carreira aos 14 anos. Trabalhou em todos os setores e, com o passar do tempo, ascendeu na carreira, tornando-se tabeliã substituta e, posteriormente, tabeliã interina em diferentes cartórios, função que exerce até hoje.

“Sua conduta ética, dedicação ao trabalho e compromisso com a comunidade são valores fundamentais que a acompanham em sua jornada”.

Cláudia Rieg Baron – iniciativa de Marlina Oliveira

Cláudia é natural de Brusque e formou-se em Artes Plásticas pela Furb, onde também se especializou em Ensino da Arte. Sua vida profissional é marcada por um profundo compromisso com a educação, atuando como professora de Artes e promovendo a cultura e a arte em diversos âmbitos da sociedade.

Ela atuou como professora de Artes em escolas municipais de Guabiruba e, atualmente, é professora da disciplina de Artes na EEB Feliciano Pires. Além de sua atuação educacional, Cláudia é uma artista plástica reconhecida e tem ateliê em Guabiruba. Suas obras celebram a arquitetura e a paisagem cultural de sua região natal, contribuindo para preservar e enriquecer o patrimônio cultural imaterial da sociedade.

Marlene Schaefer Petruschky – iniciativa de Cacá Tavares

Marlene exerceu profissões relacionadas à arte e ao saber, buscando sempre inspirar e ensinar o próximo a enxergar o mundo de forma diferente. Além de sua dedicação ao magistério, também exerceu o cargo de Secretária de Educação no governo do prefeito Alexandre Merico, e, nas belas artes, atuou como artista plástica.

“Seu comprometimento em incentivar as pessoas a enxergarem o mundo com uma visão mais poética e sensível merece o reconhecimento desta Casa Legislativa e de toda a sociedade brusquense”.

Rita e Patrícia Conti (Mensageiro dos Sonhos) – iniciativa de Jean Dalmolin (Republicanos) e do ex-vereador André Batisti, o Deco (PL)

A comenda reverencia história de 25 anos de serviços da Mensageiro dos Sonhos ao comércio varejista e atacadista de Brusque e região.

Fundada em 1998 pelas irmãs Rita Conti e Patrícia Conti, a marca tornou-se referência brasileira no assunto moda íntima linha noite, atendendo a todos os públicos. “A empresa possui uma trajetória de sucesso que merece o reconhecimento desta casa e de toda a sociedade brusquense”.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: