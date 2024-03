Obras de ampliação na Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz são retomadas no bairro Zantão

Após a empresa licitada não concluir as obras de ampliação na Escola de Ensino Fundamental (EEF) Dr. Carlos Moritz, no bairro Zantão, a segunda empresa no processo licitatório foi convocada para terminar os trabalhos.

Neste momento, a nova equipe está se instalando na unidade e, em conjunto com os fiscais, está realizando o levantamento do que já foi concluído. A prioridade é a conclusão das salas de aprendizagem, para que novas vagas possam ser abertas.

Ao término da ampliação, que tem um investimento que supera R$ 1,5 milhão, serão garantidas mais salas de aula, uma sala de informática, reforma nos banheiros, nova fossa, além da implementação de um novo sistema preventivo de incêndio, revitalização dos pátios e também a pintura do prédio.

