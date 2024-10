Sem filas: Unifebe registra movimento tranquilo próximo ao fechamento das urnas neste domingo de eleições

Ao contrário do início da manhã, as seções eleitorais situadas na Unifebe, no bairro Santa Terezinha, apresentaram um movimento tranquilo na tarde deste domingo, 6. Mesmo se aproximando do horário de encerramento da votação (17h), era possível perceber corredores vazios e eleitores sem dificuldade para votar.

Segundo um dos mesários, o pico de movimentação ocorreu por volta das 7h, antes mesmo da abertura oficial das seções. O fluxo se manteve até as 10h, quando o movimento começou a reduzir gradativamente. Cenário parecido foi registrado em outros locais de votação.

Questionado sobre problemas ou ocorrências incomuns no local, o delegado do prédio, Ednei Leone, informou que um dos mesários chegou atrasado, mas, após contato, ele se apresentou para exercer a função.

“Fora isso, lidamos apenas com as situações rotineiras de toda eleição. Muitos eleitores esqueceram o título de eleitor ou os documentos, e outros tiveram dificuldade para localizar suas seções. No entanto, consideramos isso dentro da normalidade. O processo de orientação foi tranquilo, e a movimentação também”, explicou.

De acordo com uma eleitora que não quis se identificar, o cenário está parecido com o visto nas eleições de Brusque em 2023. “Vim com a família e não demoramos 5 minutos para votar. Hoje em dia tudo é muito rápido e isso facilita o voto. Não dificultou em nada o nosso domingo”.

Tanto os fiscais de urna quanto os representantes dos partidos consultados concordaram com a avaliação do delegado. O estacionamento da Unifebe, por ser amplo, acomodou os veículos sem problemas. Além disso, o local chamou a atenção pela limpeza, sem nenhum ‘santinho’ espalhado pelo chão.

Término da votação

A votação acontece até às 17h pelo horário de Brasília. Depois deste horário, será dado início à apuração. Ainda na noite deste domingo devem ser conhecidos os novos vereadores de Brusque e o prefeito eleito.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Em Guabiruba, disputam Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). Nene (MDB) e Victor (PP) concorrem em Botuverá.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: