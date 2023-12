Semana Aldo Krieger começa nesta segunda-feira; confira programação

A partir desta segunda-feira, 4, inicia-se a 11ª Semana Aldo Krieger. A programação celebra a vida e as obras do maestro brusquense Aldo Krieger, um dos mais significativos compositores catarinenses, cuja obra faz parte da formação da cultura musical brasileira.

A semana é instituída pela Lei n° 3.622/2013, e desde sua primeira edição foi idealizada e produzida pelo músico Bruno Moritz. Em 2023, foram celebrados os 120 anos de nascimento do maestro.

Nesta 11° a programação possui diversas atrações que contam com visitas guiadas e apresentações diárias a partir das 20h na sede do Instituto Aldo Krieger. As ações se estendem até o dia 8 de dezembro.

Confira a programação:

Segunda, 4 – 20h

Os Bachianos com Paraguaçu Fernandes Marinho e Matheus Teixeira;

Barroco/Contemporâneo.

Terça, 5 – 20h

Regional do Mello com Luizinho, Gauchão, Mello, Rafaela, Sandro e Gauchinho;

Choro

Quarta, 6 – 20h

Quinteto Contrapunto com Vera Zen Zucco, Vanessa Kaiser, Amanda Ritzmann, Isabel Sprogis e Gabriel Ribeiro;

Música de Câmara.

Quinta, 7 – 20h

Autoral com Susi Brito, Tiago Brizolara e Didi Maçaneiro;

MPB.

Sexta, 8 – 20h

Suite Caiçara com Duo Backer e Thales Nunes;

Folclore Autoral.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: