“Qualquer relacionamento político com vereador Jocimar está cortado”, diz prefeito André Vechi

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), se manifestou nesta segunda-feira, 4, sobre a prisão em flagrante do vereador Jocimar dos Santos (DC), no qual era aliado. O parlamentar é suspeito de integrar um esquema de rachadinha e foi preso pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no dia 30 de novembro.

Jocimar e Vechi retomaram a boa relação política em setembro, antes da eleição, após um período distanciados em razão de divergências. O vereador foi para a rua ao lado do prefeito para pedir votos durante a disputa eleitoral. Vechi afirma que a relação política agora está cortada.

“Qualquer relacionamento político com o vereador Jocimar está cortado. Repudio qualquer ato de corrupção e ilegalidade. Defendo que a Justiça continue investigando e puna quem tenha que ser punido”, afirma o prefeito.

Antes de se filiar ao PL no começo de novembro, Vechi integrava o DC, partido no qual Jocimar é presidente estadual. A sigla, grande apoiadora do governo Vechi e Deco, é dona da indicação de diversos cargos na prefeitura, incluindo do primeiro e segundo escalão.

Vechi afirma que vai chamar para uma conversa o presidente municipal do DC, vereador Natal Lira, e o vice-presidente da sigla local, Rodrigo Voltolini. A intenção, detalha o prefeito, é entender quais os rumos do partido após a prisão de Jocimar.

“Fui pego de surpresa”

O DC foi o partido do prefeito por quase quatro anos, entre 2020 e 2023. Vechi nega conhecimento de qualquer prática irregular do partido e diz que nunca precisou repassar parte do salário ou algo do tipo após ter sido eleito vereador em 2020.

“Desde que ingressei no partido, nunca fui procurado para passar uma parcela do meu salário para ninguém. Nunca soube e nunca chegou até mim que havia esse tipo de prática. Confesso que fui pego de surpresa [com a prisão de Jocimar]”.

Além disso, Vechi afirma que vai procurar os servidores que tenham vínculo com o partido para conversar e diz que a prefeitura se coloca à disposição do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) para eventuais investigações sobre o caso.

DC no governo e cassação

Apesar de afastar Jocimar, Vechi afirma que a continuidade do DC no governo depende da postura que o partido vai tomar. Caso o vereador continue como uma liderança do DC, o prefeito afirma que não seguirá com as tratativas que hoje possui com a sigla.

“Não sei se os vereadores do DC vão permanecer. Tenho informação de comissionados do DC que vão trocar de partido. Preciso ver como o partido vai se comportar para ver como vai ser a relação com o DC a partir de agora”, relata.

Questionado sobre uma eventual cassação de Jocimar, medida que a oposição na Câmara planeja solicitar, Vechi afirma que se trata de uma decisão dos demais vereadores, mas, “se fosse vereador”, apoiaria um pedido de cassação.

“É uma decisão do Legislativo, que tem mecanismos internos para punição de irregularidades praticadas por um vereador. Porém, naturalmente, se eu fosse vereador avançaria nesta linha [em defesa da cassação]”, finaliza.

Candidatura ameaçada

A relação entre Vechi e Jocimar passou por altos e baixos durante o período em que os dois foram colegas de partido. Inicialmente, ambos, como vereadores, apoiavam o governo do ex-prefeito Ari Vequi, interrompido em maio com a cassação do mandato de Ari.

Jocimar chegou a ser secretário de Desenvolvimento Social de Ari, mas rompeu com o ex-prefeito e com o ex-vice-prefeito Gilmar Doerner, iniciando assim uma postura oposicionista no Legislativo. Vechi seguiu apoiando o governo da época, até deixar o grupo no final de 2022.

A eleição para a presidência da Câmara reaproximou Jocimar e Vechi. Meses depois, quando Vechi assumiu a prefeitura interinamente, houve um novo distanciamento. A candidatura do ainda prefeito interino na eleição de setembro esteve, inclusive, ameaçada. Nos bastidores, sabia-se que não havia aval de Jocimar.

Depois de muita conversa, Vechi e Jocimar novamente se entenderam e o prefeito conseguiu ser candidato. Na campanha vitoriosa, Jocimar teve uma posição de destaque. Ele foi para a rua ao lado de Vechi.

