Senado aprova projeto que cria Rota Turística do Enxaimel em Pomerode

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou em votação final, nesta terça-feira, dia 19, a proposta do senador Jorge Seif (PL-SC) para a criação da Rota Turística do Enxaimel (PL 5814/2023), no município catarinense de Pomerode, a 175 km da capital, Florianópolis.

Seif agradeceu a relatoria da também senadora catarinense, Ivete da Silveira, e explicou a importância do projeto para o município e para todo o estado.

“Quando nós criamos uma rota turística, essa rota passa a fazer parte do portfólio dos destinos turísticos, tanto da Embratur quanto do Ministério do Turismo, para que, aquelas promoções internacionais, ou aqueles turistas que buscam nas páginas oficiais do turismo do Brasil, encontrem na região de Santa Catarina mais essa rota para conhecer, para saber os interesses, os atrativos, localização, pontos turísticos, hospedagens, etc. Então, eu quero agradecer à senadora Ivete da Silveira, catarinense como eu, por ter aceitado a relatoria e pelo relatório de aprovação”, disse Seif.

A proposição visa tornar a conhecida Rota do Enxaimel por lei, para desenvolver o potencial turístico, promover o crescimento econômico e valorizar os atrativos naturais e culturais locais.

O projeto seguirá agora para análise da Câmara dos Deputados.

“Foi um prazer muito grande para mim ser a relatora desse projeto, porque Santa Catarina merece, Pomerode merece. Todo mundo fala em Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul, que eu também acho espetacular, mas aquilo só ficou conhecido depois que o Ministério do Turismo, os prefeitos e os governadores fizeram o que o senador Jorge Seif está fazendo agora, para a gente poder projetar também uma vila lindíssima, uma cidade lindíssima”, justificou a relatora.

Rota Enxaimel

A Rota do Enxaimel é um percurso de 16 quilômetros que passa por 50 casas com arquitetura enxaimel, estilo alemão característico pelos tijolinhos de argila e pelas vigas de madeira que formam padrões geométricos.

A técnica foi trazida pelos imigrantes alemães que colonizaram a região no fim do século XIX e hoje é tombada como patrimônio paisagístico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Em 2021, a Rota do Enxaimel foi reconhecida pela ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo. E agora, com a certificação da Green Destinations, Pomerode se torna um destino referência também em turismo sustentável.

No dia 6 de março, durante a ITB, que é uma feira de turismo na Alemanha, em Berlim, a Rota do Enxaimel recebeu a Certificação de Gestão Sustentável da Green Destinations, uma organização global sem fins lucrativos. E essa premiação reconhece ainda mais o valor cultural e turístico dessa rota, consolidando-a como um destino único e especial no cenário mundial.

“Como autor do projeto, me sinto muito honrado, em ter contribuído para o reconhecimento legal desse importante patrimônio turístico de Santa Catarina e do Brasil. A partir de agora, a Rota do Enxaimel estará ainda mais preparada para receber visitantes de todo o mundo, oferecendo uma experiência única de turismo cultural e sustentável”, concluiu Seif.

