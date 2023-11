Senadora brusquense é condecorada pela Ordem de Rio Branco; entenda

A senadora brusquense, Ivete da Silveira (MDB), foi condecorada com a Comenda da Ordem de Rio Branco na terça-feira, 21. A condecoração é a mais alta concedida pelo Ministério das Relações Exteriores a pessoas que se destacam por serviços prestados ao país.

A entrega aconteceu no Palácio do Itamaraty. Na ocasião, estiveram presentes os demais agraciados e os membros do governo e do Congresso Nacional.

Ivete recebeu a Ordem do Rio Branco no grau de Grande Oficial, segundo na hierarquia de importância.

Na cerimônia, foi destacado o comprometimento e a dedicação da parlamentar em prol da representação e desenvolvimento do Brasil no exterior.

Durante o evento, Ivete enfatizou a situação crítica das cidades do estado após as fortes chuvas das últimas semanas.

