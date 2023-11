Saiba como ajudar uma criança no Natal Solidário da Unifebe, em Brusque

A 21ª edição do Natal Solidário Unifebe será realizada em 6 de dezembro, uma quarta-feira. A adoção pode ser feita on-line até segunda-feira, 27.

Neste ano, o evento beneficiará mais de 500 crianças da rede pública de ensino de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino.

Na árvore de Natal, os enfeites com os nomes das crianças materializam o ato de adoção. A campanha, que há mais de 20 anos já beneficiou mais de 10 mil crianças, evidencia a essência comunitária da instituição, destaca a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

Os interessados em adotar poderão acessar o site natalsolidario.unifebe.edu.br/natalonline/ e retirar o nome de uma criança. O sistema é feito pela Unifebe para que mais estudantes, professores e demais membros da comunidade possam contribuir com a ação. Os padrinhos poderão adotar pelo site até dia 27 de novembro.

Entrega de presentes

A entrega dos presentes será realizada no dia 6 de dezembro, quando a Unifebe receberá as crianças beneficiadas no átrio do Bloco A. O evento será realizado no período matutino, às 9h, e vespertino, com início a partir das 14h30.

Os padrinhos que não puderem comparecer devem deixar o seu presente também até dia 27 de novembro, no setor de Recursos Humanos da instituição, localizado na sala A103. A Unifebe sugere que o presente seja entregue na forma de brinquedo, no valor mínimo de R$ 50 e máximo de R$ 100.

