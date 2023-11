Tempo seco, sol e calor antes da chuva: para os residentes de Brusque e de outras cidades do Vale do Itajaí que planejam atividades ao ar livre nesta quarta-feira, 22, a recomendação é aproveitar especialmente o período da manhã e parte da tarde.

Durante esse intervalo, as condições climáticas prometem oferecer um cenário favorável, com aberturas de sol, o que então deve intensificar o aumento das temperaturas.

No entanto, está prevista a passagem de uma frente fria por Santa Catarina durante o turno vespertino, o que resultará em alterações nesse padrão. Isso requer atenção.

Detalhes no boletim

Os detalhes completos dessa síntese que compartilhamos anteriormente são minuciosamente explorados no boletim fornecido pelo meteorologista Piter Scheuer.

Ele gentilmente compartilhou conosco seus conhecimentos especializados sobre o tema.

Para uma compreensão aprofundada dessas informações, confira o boletim disponível imediatamente após a imagem.

Calor antes da chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim destacando as alterações nas condições climáticas previstas para esta quarta-feira em Brusque e região ao longo da tarde, estendendo-se até a noite.

Nesse sentido, aconselhamos um estado de atenção, devido à previsão de trovoadas e pancadas de chuva.

Embora a probabilidade de temporais seja baixa, é prudente manter-se alerta para qualquer mudança súbita nas condições meteorológicas.

Antes dessas mudanças previstas, é importante ressaltar que o dia promete condições favoráveis às atividades ao ar livre durante a manhã e parte da tarde.

O sol estará presente, elevando as temperaturas a patamares acima dos 30°C, intensificando o calor.

Portanto, aproveite esse período para desfrutar de momentos ao ar livre enquanto as condições climáticas são mais propícias.

Atenção na quinta-feira

Ao nos anteciparmos para quinta-feira, é crucial manter um estado de atenção, pois o dia promete ser chuvoso, resultando em volumes expressivos.

Os acumulados podem ultrapassar os 50/70mm, eventualmente chegando a superar os 100mm.

Dessa forma, dado que o solo já está encharcado e os rios ainda mantêm níveis acima do normal, é prudente ficar alerta para essa condição adversa prevista.

O mau tempo deverá persistir durante a madrugada de sexta-feira, com a expectativa de que a chuva diminua ao longo desse dia.

Calor diminui no fim de semana

Vamos abordar agora o cenário para o fim de semana. A expectativa é de que o calor diminua nesse período em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, devido à perspectiva de pouca incidência solar e maior cobertura de nuvens sobre a região.

Com isso, as temperaturas não devem apresentar grandes elevações, enquanto as madrugadas tendem a ser relativamente amenas para a época do ano.

O risco de chuvas intensas diminui consideravelmente; no entanto, é importante considerar a possibilidade de garoa ou eventos de precipitação fraca em pontos isolados.

Vale destacar que, inicialmente, a partir do domingo à noite, a chuva pode retornar de forma mais significativa.

Dados atuais apontam para um início da próxima semana problemático, com altos volumes pluviométricos previstos novamente.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Calor na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas informações meteorológicas. Agora, vamos direcionar nossa atenção para o monitoramento observado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada abaixo detalha as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondendo a cada local descrito em anexo (em vermelho). Dia iniciou abafado.

A apuração evidencia também, o registro de garoa em alguns pontos monitorados até as primeiras horas da manhã (em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando com chave de ouro, convidamos você a se encantar com os magníficos cenários compartilhados pelos nossos leitores.

Essas imagens revelam de maneira cativante como a manhã desta quarta-feira se iniciou em cada local mencionado nas legendas.

Permita-se mergulhar nesses momentos e apreciar a beleza única que cada lugar proporcionou no começo do dia.

