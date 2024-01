“Serei fiel ao secretário Jerry e ao MDB”, diz ex-prefeito Nene sobre chance de disputar eleições em Botuverá

O ex-prefeito de Botuverá José Luiz Colombi, o Nene (MDB), pode voltar a concorrer à chefia do Executivo nas eleições de outubro. O Município apurou que o prefeito Alcir Merizio (MDB) cogita não disputar a reeleição. Sendo assim, o nome de Nene está no radar como possível sucessor emedebista. Para o jornal O Município, o ex-prefeito disse que está com nome à disposição caso Alcir realmente não queira concorrer ao cargo novamente.

Nene é coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí e tem proximidade com o secretário da pasta, Jerry Comper (MDB), ex-deputado estadual. “Serei fiel ao secretário Jerry e ao MDB”, afirma o ex-prefeito. “Se ele (Alcir) não quiser [disputa a reeleição], temos que buscar um nome”, avalia.

Para o ex-prefeito, a situação da candidatura dele precisa ser analisada em conversas. Nene acredita que o MDB precisa encontrar um candidato que possa levar o partido à vitória em outubro. “Temos que pensar em ganhar as eleições e, com certeza, vamos buscar o melhor nome”, finaliza.

Do outro lado, o PP, partido ligado ao grupo do ex-prefeito Zenor Sgrott e principal adversário do MDB em Botuverá, deve disputar a prefeitura com o ex-vereador Alex Tachini. Zenor deve ficar fora da disputa por causa da idade. Nas eleições de 2020, Alex concorreu a prefeito e foi derrotado por Alcir.

