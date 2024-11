Com os rebaixamentos de Ituano e Ponte Preta confirmados no domingo, 17, estão definidos os 20 times que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. O Brusque sofreu a queda à terceira divisão um ano após o acesso e terá quatro confrontos inéditos.

Disputarão a Série C:

– Brusque;

– ABC;

– Anápolis;

– Botafogo-PB;

– Caxias;

– Confiança;

– CSA;

– Figueirense;

– Floresta;

– Guarani;

– Itabaiana;

– Ituano;

– Londrina;

– Maringá;

– Náutico;

– Ponte Preta;

– Retrô;

– São Bernardo;

– Tombense;

– Ypiranga.

Guarani, Ituano e Ponte Preta foram rebaixados com o Brusque. Vice-campeão da Série C de 2023, o quadricolor foi o único time que subiu à Série B em 2023 e caiu no ano seguinte.

O Brusque enfrentará, pela primeira vez em sua história: Anápolis, Caxias, Itabaiana e Maringá. Do outro lado, o Ituano é o time de fora de Santa Catarina contra o qual o Marreco mais jogou: são 11 partidas oficiais.

Pela primeira vez, a região norte não terá representantes na Série C.

A Série C de 2025 será a quarta com participação brusquense, após as edições de 1988, 2020 e 2023. Em 2020 e 2023, o quadricolor conquistou o acesso; primeiro, como quarto colocado, e depois, como vice-campeão.

