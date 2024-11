Com ações do Novembro Azul, UBSs estarão abertas neste sábado em Brusque

No sábado, 23, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Brusque estarão de portas abertas com atividades especialmente voltadas ao público masculino, reforçando a importância do Novembro Azul. A campanha, que ocorre ao longo do mês, tem como objetivo conscientizar sobre a saúde masculina e estimular práticas preventivas essenciais.

A ação busca ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde, enfrentando doenças silenciosas e potencialmente graves que representam um desafio à saúde pública. Serão oferecidos serviços como consultas médicas e de enfermagem, imunização, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), aferição de pressão arterial e glicemia, além de orientações sobre hábitos saudáveis.

Novembro Azul

O Novembro Azul promove uma rotina de autocuidado e de prevenção, incluindo a realização de exames regulares, prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada e redução de álcool e tabagismo.

“A campanha tem como desafio quebrar algumas barreiras culturais, visto que alguns homens só procuram acompanhamentos de saúde quando a situação está mais agravada. Fazer a promoção da saúde com mudanças de hábitos de vida, pode evitar agravos de doenças já existentes e prevenir que elas ocorram”, finaliza a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

