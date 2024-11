Funcionária de lar de idosos no Cedrinho relata abandono frequente de animais próximo ao local em Brusque

Luana Klann, funcionária de um lar de idosos localizado no bairro Cedrinho, em Brusque, entrou em contato com o jornal O Município para expor o abandono frequente de animais próximo ao local. Segundo ela, dez animais já foram deixados no bairro.

No mês passado, dois cães foram abandonados. Eles ficam próximos ao lar ao longo do dia. Ela afirma que entrou em contato com diversas ONGs voltadas à causa animal para buscar um lar, mas não teve sucesso.

“Tenho o apoio da Acapra, mas ainda assim é uma situação bem difícil, porque o lar de idosos não tem condições de ficar com eles. Como é uma rua sem muita movimentação, as pessoas deixam os animais por ali”.

