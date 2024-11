A edição desta quinta-feira, 14, traz as informações mais recentes sobre a possibilidade de chuva direcionada a Brusque e região, com foco no período que antecede e inclui o dia dedicado à Proclamação da República.

De acordo com as últimas atualizações meteorológicas, quem planeja atividades ao ar livre no feriado de sexta-feira, 15, pode contar com condições favoráveis na maior parte do dia.

A umidade, no entanto, tende a aumentar a partir do fim da tarde, trazendo um risco maior de chuva ao período noturno.

Para fornecer uma análise precisa e detalhada sobre o tema, consultamos, então, o meteorologista Leandro Puchalski.

Confira o boletim contendo suas análises completas, bem como orientações, na nota exposta logo após a imagem.

Quinta-feira sem chuva

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com a previsão do tempo para esta quinta-feira, destacando que tanto Brusque quanto as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim devem permanecer sob uma estabilidade climática.

Em termos práticos, isso indica o sol aparecendo em meio à variação de nuvens ao longo do dia, com risco quase inexistente de chuva.

Caso ocorra alguma precipitação, será na forma de chuvisco ou garoa leve, possivelmente apenas durante a noite.

Assim, quem planeja atividades ao ar livre pode contar com boas condições meteorológicas.

Em relação às temperaturas, os termômetros sinalizam manter um patamar agradável, sem aquecimento expressivo, com máximas à tarde variando entre 24°C e 27°C, dependendo da presença do sol.

Risco de chuva aumenta

Conforme as mais recentes atualizações meteorológicas, o feriado de sexta-feira, dedicado à Proclamação da República, promete ser, em grande parte, aproveitável às práticas externas.

Durante o decorrer do dia, as condições tendem a se manter favoráveis, embora uma mudança gradativa no tempo seja esperada ao cair da tarde.

A partir deste período, a umidade sinaliza se intensificar, elevando o risco de chuva conforme avançamos para a noite.

Caso o sol apareça, será de maneira intermitente, em meio à variação de nuvens, sem expectativa de aquecimento significativo por parte dos termômetros, com máximas entre 24°C e 27°C.

Monitoramento

Essa é a previsão com base nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Lembramos que a previsão pode ser ajustada conforme novas informações se tornem disponíveis, e continuaremos acompanhando as informações para manter você bem-informado.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Sem chuva na madrugada

Este segmento, então, destaca o monitoramento realizado ao longo da madrugada desta quinta-feira em toda a região de Brusque.

Sendo assim, a tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local, indicado em vermelho.

A apuração também confirma a ausência de chuva no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, mergulhe nas imagens encantadoras enviadas pelos nossos leitores, que nos brindam com a beleza e serenidade deste início de quinta-feira em nos respectivos lugares mencionados.

Cada fotografia então revela um instante único capturado com carinho e sensibilidade.

Permita-se emocionar com essas paisagens inspiradoras e sinta, através de cada cenário, a poesia de um amanhecer especial.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 11

