Homem que atuava com disk drogas é preso no caminho para encontrar cliente em Camboriú

Um homem que atuava com o esquema disk drogas foi preso em Camboriú pela Polícia Militar na noite da terça-feira, 12. Ele foi abordado dentro do veículo utilizado para a entrega de entorpecentes.

A PM informou que o homem possui 12 boletins de ocorrência, dentre eles tráfico de drogas e lesão corporal.

Abordagem

No momento da abordagem, na rua Tarci Testoni dos Santos, no Centro do município, foi encontrado, com o motorista, certa quantidade de droga embalada para venda. O usuário que estaria aguardando a droga também foi abordado pela polícia.

Diante do flagrante, a equipe foi para outro endereço de responsabilidade do autor. No local, foi encontrado mais uma grande quantidade de maconha (12.2 kg), cocaína (435 gr), loló, MDMA (6 gr) e comprimidos de ecstasy (803 comprimidos), além de dinheiro e balança de precisão.

Prisão

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado juntamente com os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

