A frente fria que chegou à região de Brusque na terça-feira, 19, trouxe consigo uma mudança no padrão climático, diante da previsão sinalizando chuva frequente já nesta quarta-feira, 20, e na sequência da semana.

Inclusive, os profissionais de meteorologia não descartam altos acumulados de precipitação no somatório que se estende até sábado, o que exige atenção.

Para trazer mais clareza sobre o assunto, buscamos a orientação do renomado meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim esclarecedor.

Confira a íntegra da nota emitida pelo especialista logo após a foto.

Quarta-feira com chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim antecipando condições climáticas pouco favoráveis para as atividades externas em Brusque e região nesta quarta-feira.

O dia será marcado pelo tempo instável, sob risco de chuva constante, embora breves períodos de melhoria possam ocorrer.

No entanto, mesmo que o sol apareça, seu brilho será frequentemente ofuscado pela intensa cobertura de nuvens, e sua presença será limitada a curtos intervalos.

Diante dessa instabilidade, as temperaturas máximas devem permanecer sem um aquecimento significativo, com picos que podem até ultrapassar os 25°C, mas sem grande variação além disso.

Chuva prossegue

Avançando na previsão para os próximos dias, espera-se que o quadro de chuva frequente em Brusque e região continue até sábado, diante da umidade sendo a principal característica do tempo na sequência da semana.

Esse cenário, por sua vez, sinaliza condições desfavoráveis às atividades ao ar livre, o que torna essencial um planejamento cuidadoso para evitar imprevistos.

É importante ressaltar, pois, os volumes pluviométricos previstos até o fim da semana.

Se as projeções se confirmarem, os altos acumulados podem aumentar o risco de deslizamentos de terra, devido à saturação do solo com a contínua precipitação.

Quanto às temperaturas, os picos máximos devem ficar abaixo dos 25°C, em função da predominância de nuvens, remetendo a um padrão térmico mais ameno à vista.

Monitoramento

Esses são os dados mais recentes, levando em conta os modelos de previsão, que, como sabemos, estão sujeitos a alterações conforme novas informações sejam incorporadas.

Continuamos monitorando a situação e mantendo esta renomada coluna informada sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

A chuva da madrugada

Dando sequência à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas registradas durante a madrugada desta quarta-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas, então registradas logo após o amanhecer, apresentadas em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado nas áreas em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de apreciar as deslumbrantes fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem é um verdadeiro retrato da essência do amanhecer desta quarta-feira, revelando, com delicadeza, como o dia começou em cada um dos lugares descritos nas legendas.

Permita-se mergulhar nessas cenas inspiradoras e sinta a beleza de um novo dia através dos olhos de quem viveu esses momentos.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

