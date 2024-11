Após mais uma batida, limitador de altura da rua Gustavo Halfpap é derrubado de vez

Na manhã desta quarta-feira, 20, um caminhão colidiu e derrubou de vez o limitador de altura situado na rua Gustavo Halfpap. O fato ocorreu por volta das 6h20. O objeto fica na esquina com a avenida Primeiro de Maio, em Brusque.

Segundo a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), a equipe da sinalização realiza o reparo ao longo da manhã desta quarta.

Esse limitador foi instalado pela Diretoria Municipal de Trânsito no último dia 12, e desde então vem sofrido com constantes batidas. No dia seguinte da instalação, o prefeito de Brusque, André Vechi, se manifestou em seu Instagram.

Em um vídeo feito para a rede social, ele diz que os equipamentos foram instalados para evitar acidentes como tombamento de veículos grandes. Ele cita o caso de um caminhão que tombou e interditou a via em maio.

