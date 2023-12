Servidores públicos e Prefeitura de Brusque negociam pagamentos de anuênios

Em negociação com a Prefeitura de Brusque, os servidores públicos decidiram que o Sindicato não deve abrir mão dos anuênios reduzidos em 2018. Mais de 300 servidores estiveram reunidos no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque (Sintimmmeb) para negociação.

A justiça havia garantido o benefício via liminar para parte dos servidores, que agora alcançaria os afetados.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região (Sinseb), Tânia Mara Vieira Pompermayer, destacou a participação do prefeito André Vechi (PL) em encontrar um acordo com o sindicato.

Duas propostas foram apresentadas, sendo que cerca de dez servidores votaram por abandonar os recursos atrasados, enquanto cerca de 300 servidores votaram para que o sindicato mantenha a negociação.

A entidade deve se reunir com a prefeitura na semana que vem e uma nova assembleia deverá decidir se aceita uma nova proposta negociada.

