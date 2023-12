Bairros de Brusque devem ficar sem energia durante o fim de semana; veja os endereços

Neste fim de semana, bairros de Brusque devem ficar sem energia devido a serviços realizados pela Celesc. A ação é rotineira e tem o intuito de fazer manutenções preventivas, resolver problemas já existentes e evitar aqueles que podem acontecer.

Para evitar ser pego de surpresa você pode conferir a programação dos desligamentos feitos pela companhia. As informações são divulgadas pelo site da Celesc e também por meio de aviso para os titulares das unidades consumidoras.

Conforme a Celesc, essa programação pode sofrer atrasos ou ser cancelada por motivo de mau tempo, impedimentos técnicos de última hora ou para preservar a segurança física dos trabalhadores envolvidos na obra.

Confira os endereços afetados:

Bateas:

Rua Aloisio Germano Baron, a partir do numero 200 ate 920

Quando: domingo, 3, das 8h às 13h

Rua Edgar Von Buettner, a partir do numero 0 ate 2100

Quando: domingo, 3, das 8h às 13h

Rua BA 027, a partir do numero 0 ate 0

Quando: domingo, 3, das 8h às 13h

Rua BA 026, a partir do numero 28 ate 61

Quando: domingo, 3, das 8h às 13h

Rua Bertoldo Todt, a partir do numero 700 ate 1501

Quando: domingo, 3, das 8h às 13h

Rua Francisco Fantoni, a partir do numero 0 ate 881

Quando: domingo, 3, das 8h às 13h

Causa : – PROG. – ALTERAC?O PARA MELHORIA

Rua Santos Dumont, a partir do numero 0 ate 0

Quando: domingo, 3, das 7h às 14h

Rua Luiz Gonzaga Werner, a partir do numero 0 ate 615

Quando: domingo, 3, das 7h às 14h

Rodovia Ivo Silveira, a partir do numero 0 ate 1700

Quando: domingo, 3, das 7h às 14h

Rua Horacio Anacleto da Silva, a partir do numero 0 ate 872

Quando: domingo, 3, das 9h às 12h30

Rua Luiz Gonzaga Werner, a partir do numero 35 ate 35

Quando: domingo, 3, das 7h às 14

Dom Joaquim:

Rua Tereza Peters Schwanberger a partir do numero 300 ate 300

Quando: domingo, 3, das 7h às 16

Rio Branco:

Rua Gilberto Hassmann (Bromélias), a partir do numero 20 ate 915

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Beija-Flor (Jardim das Bromélias), a partir do numero 0 ate 288

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Calopsita (Jardim das Bromélias), a partir do numero 0 ate 909

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Faizão (Jardim das Bromélias), a partir do numero 0 ate 380

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Adão Schwartz, a partir do numero 0 ate 292

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Siegmundo Kohler, a partir do numero 0 ate 242

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Ernesto Bianchini, a partir do numero 0 ate 0

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Pavão (Jardim das Bromélias), a partir do numero 0 ate 900

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Rouxinol (Jardim das Bromélias), a partir do numero 0 ate 185

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua das araras (Jardim das Bromélias), a partir do numero 0 ate 380

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Curio (Jardim das Bromélias), a partir do numero 11 ate 111

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua Henrique Gohr, a partir do numero 0 ate 555

Quando: sábado, 2, das 13h às 17h

Rua RB 022, a partir do numero 0 ate 190

Quando: domingo, 3, das 8h30 às 12h30

Rua RB 019, a partir do numero 0 ate 175

Quando: domingo, 3, das 8h30 às 12h30

Rua Guilherme Alberto F. Hoeffelman, a partir do numero 0 ate 320

Quando: domingo, 3, das 8h30 às 12h30

Rua Ernesto Bianchini, a partir do numero 245 ate 245

Quando: domingo, 3, das 8h30 às 12h30

Rua João Bianchini, a partir do numero 375 ate 375

Quando: sábado, 2, das 7h às 13h30

Santa Terezinha:

Rua Santos Dumont, a partir do numero 0 ate 1945

Quando: domingo, 3, das 7h às 14h

Rua Dorval Luz, a partir do numero 0 ate 1488

Quando: domingo, 3, das 7h às 14h

Rua Luiz Gonzaga Werner, a partir do numero 0 ate 1465

Quando: domingo, 3, das 7h às 14h

