Sesi de Brusque lança programa de atividades físicas para pessoas acima de 50 anos; veja como participar

O Sesi Mais Saúde lança um novo programa com foco especial na terceira idade: o Vida Ativa. Inédito na região de Brusque, o projeto é voltado para a vitalidade física e mental de pessoas com mais de 50 anos.

As aulas serão oferecidas no Sesi Centro Esportivo, a partir de 9 de julho, e ocorrerão nas terças e quintas-feiras, das 14h às 14h45. As turmas estão com vagas abertas e para fazer a inscrição basta entrar em contato com a recepção pelo contato (47) 3251-8829 (telefone e WhatsApp).

A coordenadora de Saúde do Sesi, Iracema Gonçalves de Paulo, diz que “cada momento da vida merece ser vivido com plenitude e alegria, e é por isso que estamos reunindo mentes e corpos para uma série de atividades que promovem saúde, felicidade e conexão”.

A prática regular de atividades físicas na terceira idade oferece inúmeros benefícios para a saúde física, mental e social dos idosos. Além dos exercícios, o programa oferece momentos de socialização, palestra, jogos e outras atividades. As turmas são abertas para toda a comunidade e qualquer idoso pode participar. O Sesi possui valores diferenciados para o setor da indústria.

Ainda conforme Iracema, os benefícios da prática de exercícios na melhor idade são muitos, como melhoria da mobilidade e flexibilidade, que auxiliam na execução das tarefas do dia a dia, além de prevenir quedas e lesões; o fortalecimento muscular e ósseo, que combate a osteoporose e outras condições associadas ao envelhecimento; e a manutenção de um peso saudável, essencial para o controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: