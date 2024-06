Homem é agredido com pedaço de madeira na cabeça no Santa Rita

Um homem foi agredido com pedaço de madeira na cabeça durante a tarde desta quinta-feira, 27, no bairro Santa Rita, em Brusque. A vítima foi levada para o hospital por familiares.

Quando a viatura do Corpo de Bombeiros chegou até o local, por volta de 12h44, encontrou a vítima, de 31 anos, andando de maneira consciente e orientada pela via. Aos socorristas, o homem relatou que a agressão havia acontecido cerca de uma hora antes dos bombeiros chegarem no local e que o autor teria sido um familiar.

Como outros familiares o conduziram até o hospital, o termo de recusa foi assinado pelo homem e os socorristas se deslocaram para outra ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, que também foi acionada para a ocorrência, foi relatado pela vítima que o avô da namorada lhe agrediu com pedaço de madeira no rosto, alegando que a vítima não tinha autorização para estar na residência da namorada.

Os policiais não localizaram o agressor no momento do atendimento. Um boletim de ocorrência foi feito por lesão corporal leve.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

