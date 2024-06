Homem com mandado de prisão emitido na Bahia é preso em Brusque

Um homem com mandado de roubo, emitido na Bahia, foi preso na tarde desta quinta-feira, 27, em Brusque. Ele foi pego no bairro Tomaz Coelho. A prisão ocorreu por intermédio da Delegacia de Guabiruba, com apoio da Divisão de Furtos e Roubos (DFR) de Brusque.

O mandado de prisão preventiva é oriundo da Vara de Execuções Penais de Itabuna (BA). As informações iniciais sobre o paradeiro do homem foram encaminhadas a Polícia Civil de Guabiruba que, após diligências em conjunto com Policiais Civis da DFR de Brusque, identificaram o possível endereço do investigado no bairro Tomaz Coelho.

Diante disso, a equipe de policiais se deslocou ao endereço e localizaram o homem. Ele foi levado ao Presídio Regional de Brusque.

