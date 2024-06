Frio intenso em SC começa no segundo fim de semana de inverno

O segundo fim de semana do inverno, 29 e 30, será de frio intenso em Santa Catarina. A chegada de uma massa de ar frio de origem polar trará temperaturas abaixo de 0°C nas regiões serranas e próximas a 10°C nas demais regiões do estado.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, o frio começa a ser sentido já a partir desta quinta-feira, 27, quando as temperaturas ao amanhecer variam entre 5°C e 10°C na maior parte do estado, com marcas próximas de 0°C nas áreas da Serra e do Meio-Oeste. A possibilidade de nevoeiro e geada aumenta nesses dias, com as temperaturas subindo gradualmente durante o dia, atingindo entre 14°C e 19°C.

Na sexta-feira, 28, uma frente fria rápida trará chuvas fracas durante a tarde e à noite. “Após a passagem dessa frente, uma intensa massa de ar polar avança sobre o estado, causando uma queda brusca nas temperaturas. No sábado, 29 de junho, e no domingo, 30 de junho, o frio intenso aparece, com a temperatura mínima ocorrendo no final da noite de sábado”, afirma a equipe de monitoramento da Defesa Civil.

O amanhecer de domingo promete ser ainda mais gelado, com temperaturas próximas ou abaixo de 0°C no Grande Oeste, Planaltos e Grande Florianópolis Serrana, chegando a -2°C a -4°C no Planalto Sul e Meio-Oeste. Nas áreas litorâneas e no Vale do Itajaí, as temperaturas ficarão entre 2°C e 8°C, com ampla formação de geada.

O frio começa a perder força a partir de segunda-feira, 1º.

“Alergia do frio”

A Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina alerta para os riscos que o frio intenso traz para a saúde. O agravamento de doenças cardiorrespiratórias, vasculares e a hipotermia são algumas das ameaças. A atenção deve ser redobrada para pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos e enfermos. Também é importante abrigar animais domésticos.

Com a previsão de baixas temperaturas, é necessário seguir algumas recomendações:

Atenção com a população mais vulnerável (exemplo: idosos, crianças, enfermos e pessoas em situação de vulnerabilidade social);

Abrigue animais domésticos nas noites mais frias;

Procure se agasalhar bem e beber bastante água;

Evite locais fechados ou com aglomeração de pessoas e mantenha a higiene das mãos.

Avisos e alertas da Defesa Civil

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina reitera a necessidade de acompanhar diariamente os avisos e boletins devido às constantes atualizações nos modelos de previsão do tempo.

Para receber os avisos e alertas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina por SMS, cadastre-se com seu celular. Basta enviar o CEP de sua cidade ou da localidade que deseja monitorar (com ou sem hífen ou espaço) por SMS para o número 40199.

Para inserir mais de um CEP a ser monitorado, basta repetir o procedimento. Além disso, acompanhe diariamente os avisos e boletins de previsão do tempo devido às atualizações nos modelos meteorológicos no site www.defesacivil.sc.gov.br.

Leia também:

1. Vencedor de prêmios nacionais e internacionais de jornalismo iniciou carreira no jornal O Município

2. PF investiga e cumpre mandados de prisão contra ex-diretores da Americanas

3. Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Brusque

4. Carro furtado em Brusque é recuperado no Paraná

5. Frio, sol e chuva na previsão: saiba o que esperar em Brusque no restante de junho

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: