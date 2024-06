Michelle Bolsonaro visita Balneário Camboriú nesta sexta-feira; saiba motivo

Via coluna Poder Blumenau

A ex-primeira-dama e esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro estará em Balneário Camboriú nesta sexta-feira, 28. De acordo com informações encaminhadas à coluna Poder Blumenau, Michelle participará da inauguração da Casa do Autista, localizada no bairro Municípios.

O espaço deve ter o maior jardim neurossensorial do Brasil e atenderá crianças com o espectro no nível um e dois.

Casa do Autista

O espaço que será inaugurado nessa sexta-feira, 28, é considerado o maior jardim neurossensorial. O espaço terá equipamentos para autistas e também para pessoas com outras deficiências. O local terá 1,8 mil metros quadrados e contará com hora, árvores, mini lagoa entre outros.

A cerimônia de inauguração está prevista para 10h.

Michelle Bolsonaro em SC

Michelle, que é uma grande defensora de políticas para a área, vem para conhecer a experiência e incentivar que outras cidades adotem a iniciativa.

A ex-primeira dama desembarca no estado poucas semanas após a última visita de Jair Bolsonaro, que ocorreu em abril e mobilizou um encontro com centenas de políticos em São José.

