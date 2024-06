Corpo de bebê é encontrado no lixo em Ipumirim, no Oeste de Santa Catarina

O corpo de um bebê foi encontrado em Ipumirim, no Oeste de Santa Catarina, por volta das 12h desta quinta-feira, 27. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal foram acionados para realizar os levantamentos no local e recolher o corpo, que foi carbonizado.

Segundo informações preliminares, o corpo foi localizado no lixo. Ainda não há detalhes sobre a identificação ou a origem. O local recebe resíduos de várias cidades da região, tornando necessária uma investigação detalhada para apurar os fatos.

A delegada regional, Ediana Person, afirma que a Polícia Civil já tem conhecimento do caso e iniciou as investigações. Ela também confirmou que o corpo parecia estar carbonizado. O bebê foi encontrado durante a triagem do lixo, dentro de um saco plástico.

Nas últimas horas, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ipumirim, ouviu algumas pessoas para obter subsídios que auxiliem no andamento do inquérito.

