Durante o restante deste mês de junho, Brusque e região irão experimentar variações climáticas, incluindo sol, chuva e frio extremamente rigoroso, o mais intenso do ano.

A propósito, as baixas temperaturas já foram sentidas nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 27, dando uma prévia do que os termômetros reservam para o fim de semana.

Números do frio

A seguir, confira os índices mínimos pontuados logo ao amanhecer de hoje (quinta-feira) em todo o Vale do Itajaí-Mirim. Destaque para a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, iniciando o dia sob 3,5°C.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão do tempo

Para trazer detalhes abrangentes e esclarecedores sobre a previsão do tempo, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo.

Acompanhe a nota emitida por ele, logo após a foto exibida abaixo.

O tempo na quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim tem por objetivo, esclarecer o que esperar das condições climáticas para o restante deste mês de junho em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Vamos iniciar com esta quinta-feira, prometendo ser favorável aos moradores que planejam atividades ao ar livre, já que não há previsão de chuva.

Apesar das aberturas de sol esperadas, as temperaturas da tarde devem permanecer amenas, não ultrapassando muito os 20°C, sob a expectativa do retorno de um maior declínio dos termômetros a partir da noite.

Chuva e frio forte à vista

Quando analisamos as projeções para a sexta-feira, os simuladores indicam a manutenção do tempo seco no Vale do Itajaí em boa parte do dia. No entanto, entre o decorrer da tarde em direção à noite, é possível que a chuva retorne à região de Brusque.

Expectativas apontam essa umidade persistindo então até as primeiras horas da manhã do sábado, com uma melhora posterior prevista, devido ao gradual retorno do sol à tarde.

Vale ressaltar que essas precipitações esperadas devem anteceder um intenso pulso de frio, resultando em madrugadas sujeitas a temperaturas abaixo de 5°C em Brusque e região.

Frio e possibilidade de geada

Para concluir o boletim, antecipamos que esse pulso rigoroso de frio pode, até mesmo, resultar na formação de geada na área rural de Brusque nas primeiras horas da manhã de domingo e segunda-feira.

É importante ressaltar que a presente nota se baseia nas atualizações mais recentes dos simuladores, que podem então sofrer alterações, à medida que novas informações são incorporadas.

*Boletim: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Apresentamos mais uma matéria repleta de informações úteis, livre de futilidades, graças ao apoio dos anunciantes do Blog do Ciro Groh.

Os nomes de cada um deles estão nos banners expostos abaixo. Clique sobre eles e então descubra o que cada um tem a oferecer.

Oferecimento:

Veja também:

1. Celebração colorida: fotos espetaculares eternizam o feriado de Corpus Christi em Brusque

2. Casa antiga então desponta em meio à mata de Guabiruba; veja imagens

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK