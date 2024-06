Núcleo de Empresas Contábeis da Acibr recebe técnico da Secretaria Estadual da Indústria em Brusque

Na terça-feira, 25, o Núcleo de Empresas Contábeis da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) recebeu o técnico da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço de Santa Catarina, Anderson Antony Linzmayer.

Na oportunidade, ele apresentou ao grupo o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec) e procedimentos técnicos. Também participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky; e o vereador, Jean Pirola.

“Essas reuniões são muito importantes pois facilitam o acesso dos empresários aos benefícios que o Estado dispõe. E temos percebido que o poder público tem trabalhado para que essas informações cheguem ao público alvo. E nós, como Núcleo de contabilidade, somos facilitadores nessa comunicação, pois temos acesso direto aos empreendedores. Além disso, podemos ajudar diretamente nossos clientes e fortalecer a economia do nosso município”, afirmou a coordenadora do Núcleo de Empresas Contábeis, Cristina Zuqui.

O Prodec

Ela ressalta que o programa apresentado durante o encontro gera um incremento no fluxo de caixa da empresa, além de o empresário ter acesso a uma série de benefícios.

“É uma linha de incentivo estadual na qual o empresário tem uma carência de pagamento de mais ou menos quatro anos. Então isso é um ponto de grande economia para a empresa e um incremento no fluxo de caixa, fortalecendo a economia do negócio. Além disso, eles têm acesso a outros benefícios do Estado e bancos privados”, explicou Cristina.

O técnico da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço de Santa Catarina, Anderson Antony Linzmayer, destaca que apresentar o Prodec para os profissionais contábeis impacta na economia, gera empregos e beneficia os empresários.

“A nossa secretaria tem o papel de promover novos investimentos para o Estado, seja na cadeia industrial, no comércio ou no setor de serviços. Então temos diversos programas para que isso aconteça e um deles é o Prodec, que apresentamos ao Núcleo da Acibr. Ele possui mais de 36 anos e muitas histórias de sucesso, as empresas que aderiram têm uma continuidade de novos investimentos dentro dele. Trazer ao conhecimento deles essa linha de crédito é fazer essa informação chegar aos empreendedores. Eles têm um papel extremamente relevante, porque possuem um conhecimento interno dos números da empresa, capacidade de qualificação documental e realizam a preparação do anteprojeto, com sua leitura financeira. Com esse apoio, o empresário consegue aprovar seu negócio na linha de crédito”, ressaltou Linzmayer.

Ele pontua que o programa oferece inúmeras vantagens para as empresas. “São linhas muito atrativas, que diminuem impostos dentro da carga tributária empresarial, buscam novas linhas de fomento, inovação e sustentabilidade, gerando longevidade dentro das empresas”, comentou o técnico.

Importância para economia municipal

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, frisa que muitas vezes não chega ao conhecimento dos empresários os programas que o Governo oferta.

“A reunião de hoje foi importante, pois os contadores puderam entender o trabalho da Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços e os aportes e recursos que eles proporcionam às empresas. Muitas das vezes esses assuntos ficam distantes das cidades do interior e os empresários não conhecem as ferramentas que existem para desenvolver seu negócio e, consequentemente, a economia local”, finalizou.

Leia também:

1. Italiano procurado pela Interpol é preso em condomínio de luxo de Camboriú

2. Após atrasos por invasão, Pronto Atendimento do Santa Terezinha deve ser inaugurado em julho

3. Revitalização da rodovia Pedro Merizio está prevista com duas obras distintas

4. Vencedor de prêmios nacionais e internacionais de jornalismo iniciou carreira no jornal O Município

5. Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Brusque



Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: