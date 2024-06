Homem fica preso após trator tombar e morre em Major Vieira, no Planalto Norte de SC

Um homem, de 24 anos, morreu após o trator que ele conduzia tombar na manhã desta quinta-feira, 27, em Major Vieira, cidade do planalto Norte catarinense. O caso aconteceu por volta das 10h40 na estrada Geral Rio Claro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do município, o trato estava tombado em meio a mata e que a vítima estava embaixo do veículo. Ele foi encontrado preso entre o para-lama traseiro do veículo e chão.

Os bombeiros retiraram o corpo do local, que ficou aos cuidados da Polícia Militar. A dinâmica do acidente e a identidade da vítima não foram informadas.

