Barateiro Havan Futsal perde, mas segue adiante na Copa Mundo

O Barateiro Havan Futsal foi derrotado por 3 a 1 para o Taboão/Magnus-SP na tarde desta quinta-feira, 27, no Ginásio Odilon Reinhardt, em Cascavel (PR), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa Mundo do Futsal. Com o resultado, a equipe brusquense passa à próxima fase do torneio internacional na segunda posição do grupo B, após empate contra o Fukui Maruoka-JAP e vitória sobre o NY Ecuador-EUA.

O placar foi aberto faltando cerca de 5 min para o fim do primeiro tempo. Drika soltou a bomba de longe. A goleira Luiza tinha a visão encoberta e ainda sofreu com um desvio da colega de equipe Julia, tirando qualquer chance de defesa.

A resposta do Barateiro foi quase imediata. Três minutos depois, Thalitinha fez boa jogada individual e passou para Vanessa, que fez rápido domínio e finalizou com categoria, à esquerda da goleira.

No segundo tempo, o Taboão/Magnus desempatou com um gol muito parecido com o seu primeiro. Agora, Alana chutou rasteiro de longe e Lívia aproveitou o vacilo na marcação para desviar de letra.

Faltando 4min36 para o fim, Natalinha recebeu no pivô, girou para cima de Bella e, sozinha com Luiza, chutou cruzado para fechar o placar: 3 a 1 para o Taboão/Magnus.

O confronto do Barateiro Havan Futsal nas quartas de final será confirmado pela organização do torneio.

