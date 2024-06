Secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque participa de evento sobre a comunidade cigana

A prefeitura de Brusque, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social, realizou o 1º Ciclo POP: Identidades em Movimento. O objetivo do evento é dar voz a integrantes da comunidade e entender, junto com os técnicos da Secretaria, a melhor forma de atendimento e abordagem social.

A ação contou com a presença do vice-presidente da Associação do Centro de Referência Cigana de Santa Catarina, o cigano da etnia Calon, Rogério da Silva, O encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira, 27, no mini teatro da Fundação Cultural de Brusque.

A secretária de Desenvolvimento Social da prefeitura de Brusque, Fabiana Gascoin, destacou o quanto o evento é importante para divulgar informações.

“O objetivo foi trazer um representante da Associação do Povo Cigano para estar informando e divulgando a etnia do povo cigano. Quais são as culturas e como eles se portam na cidade. Tivemos uma equipe de técnicos presentes para receber essas informações, formada por assistentes sociais e um psicólogo do Estado. Foi sanado muitas dúvidas sobre comportamento, como eles chegam na cidade e quais as ações que podem ser feitas”, explica.

Em sua fala aos participantes, Silva destacou o holocausto cigano, rememorando as vítimas ciganas da 2º Guerra Mundial. Além disso, o palestrante destacou que o nomadismo cigano se dá muito em virtude de condições econômicas, já que, segundo ele, há muita dificuldade do seu povo conquistar um emprego formal, principalmente em razão do preconceito.

“Foi muito importante, principalmente para a equipe de abordagem. Isso é essencial para que a gente possa estar identificando e sabendo quem chega na cidade e como agir, e como intervir no caso dos ciganos na cidade”, finaliza a secretária.

O Ministério Público acompanhou a ação e elogiou a realização do evento, que serve como balizador de ações de atendimento social.

