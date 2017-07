Show de gols na quarta rodada do Campeonato Amador de Futsal de Guabiruba

A quarta rodada do Campeonato Amador de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique foi um show de gols. Com duas goleadas, uma vitória por 4 a 2 e dois empates com placares elásticos, os times balançaram a rede, em média, 7,6 vezes por partida. As partidas ocorreram no sábado, 15, no ginásio municipal João Schaefer.

A rodada também demonstrou o favoritismo do Tor Socccer, atual campeão, para levantar o caneco deste ano. A equipe liquidou a partida em apenas 12 minutos, construindo um sonoro 6 a 0 contra o Galáticos.

A partida foi interrompida aos 12 minutos porque o Galáticos entrou em quadra com somente cinco atletas. Dois se machucaram, então a partida foi encerrada, conforme determina o regulamento.

No grupo 3, o Leons Negros mostrou força e chegou ao seis pontos, mesma pontuação do Atlético Guabirubense, mas com mais gols sofridos. A equipe entrou determinada em quadra e exerceu sua superioridade. Com isso, construiu o placar de 8 a 4.

Já no grupo 4, Dragões da Lorena e Santo Antônio fizeram uma partida bastante disputada, com os dois buscando o gol incessantemente. O resultado pôde ser percebido no placar elástico: empate em nada menos do que 4 a 4.

Zerado

O Carvoeiro continua sem somar pontos no Futsal Amador de Guabiruba. O time, que já havia sido derrotado na estreia, enfrentou o Aymoré, na sua segunda aparição na competição, válido pelo grupo 3.

Ainda que tenha mostrado resistência ao marcar dois gols, acabou derrotado por 4 a 2 pelo Aymoré, que, por sua vez, somou os primeiros três pontos no campeonato e está no encalço de Atlético Guabirubense e Leons Negros dentro da chave.

Jogo disputado

Nipon e Paulinho Lanches fizeram mais uma partida que teve chuva de gols na quarta rodada do campeonato. As equipes empatara por 3 a 3, mas o jogo foi bastante emocionante e disputado.

“Olha, o jogo foi muito bom, jogamos muito bem tivemos chance de ganhar jogo, apesar da equipe do Paulinho Lanches ser muito forte, acho que foi um grande jogo as duas equipe estão de parabéns”, afirma o técnico do Nipon, Claudinei José Pedrota.

O treinador do Paulinho Lanches, Paulo Antunes, também destacou o nível técnico dos dois times e considerou que, apesar do empate, foi uma boa partida.

Feminino

As meninas voltaram a pisar na quadra após uma semana de folga, portanto, diferente dos homens, a catagoria feminina está na terceira rodada. Tor Soccer e Boos Futsal ficaram no empate por 2 a 2.

O resultado deixa o Tor líder, com quatro pontos em dois jogos. Esta foi a estreia do Boos, que já conquistou o primeiro ponto. A próxima rodada terá dois jogos em vez de apenas um.