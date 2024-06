Sílvio Criciúma explica lesão de Jeffinho e revezamento de goleiros: “inédito na minha carreira”

O técnico Sílvio Criciúma valoriza a vitória do Carlos Renaux sobre o Camboriú na noite desta segunda-feira, 3, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Catarinense. O Vovô venceu por 2 a 0 sendo mandante no Gigantão das Avenidas, com gols de Marcus Vinícius e Jeffinho. Com o resultado, a equipe chega ao terceiro lugar.

“Uma vitória com consistência, com segurança, segurança defensiva. Por mais que os números mostrem que o Camboriú teve mais escanteios, teve mais a posse de bola, mas a gente foi seguro. O Gleibson fez uma defesa no jogo todo, numa bola parada. No restante, a gente soube se comportar”, comenta o treinador.

“É o que peço sempre para eles. Fazer o primeiro gol e procurar o segundo. E, por um detalhe ou outro, a gente não conseguiu achar a bola do terceiro gol para construir uma vitória mais tranquila. Lembrando que foi um jogo muito difícil, um adversário muito pesado, e nossa equipe se comportou muito bem.”

O atacante Jeffinho foi o autor de um golaço no segundo tempo. Ele era dúvida por conta de uma lesão, mas ainda teve condições de jogo. Saiu logo após balançar as redes, substituído por Wendel Bahia.

“No treinamento de sábado à tarde, ele teve uma lesão que nos preocupou e eu achei que ele estava fora do jogo. No domingo, conseguiu fazer uma movimentação mais leve e assegurou sua participação. Por mais que estivesse só num primeiro tempo, seria importante [ele estar em campo]. Ele cumpriu muito bem, tomou uma pancada no local da lesão, fez o gol.”

O técnico do Renaux também destaca o revezamento entre os goleiros Denison e Gleibson. A dúvida sobre qual seria o goleiro titular persistiu até o jogo de estreia. A solução é classificada por Sílvio Criciúma como inédita em sua carreira.

“Nível muito igual entre os dois principais goleiros. A dúvida persistiu para o primeiro jogo. Adotei a ideia do revezamento como forma de disputa.”

O Carlos Renaux volta a campo às 15h deste domingo, 9, contra o Tubarão, no estádio Domingos Silveira Gonzales.

