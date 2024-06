A edição da Casacor Santa Catarina deste ano receberá o escritório Daniela Schmitt Arquitetura, de Brusque, pela quarta vez. A mostra acontecerá em Itapema, entre 30 de junho e 11 de agosto de 2024, no empreendimento Boulevard Royal Residence.

À frente do escritório, Daniela Schmitt é arquiteta formada pela Universidade do Vale do Itajaí, e em 2009 criou o escritório que recebe seu nome. “O convite partiu da própria Casacor, e decidimos participar porque a edição do ano passado trouxe um resultado positivo e um reposicionamento de mercado importante para o escritório. Neste ano estamos apostando em novas materialidades para um ambiente inovador e autêntico”, conta.

Sócia do escritório, a arquiteta Isabela Gilli Moritz avalia que a alta no custo dos imóveis e o crescimento das cidades transformaram os espaços, que estão mais compactos e recebem ambientes conjugados. “Na arquitetura e no design de interiores, os profissionais têm um papel fundamental em desestruturar ideias pré-concebidas que os clientes têm dos ambientes. Entender a história do layout e adaptar os espaços às necessidades atuais da sociedade são fatores de extrema importância para um maior aproveitamento do espaço”.

A primeira participação do escritório Daniela Schmitt Arquitetura na Casacor Santa Catarina aconteceu em 2011, no projeto “Quarto do bebê”, que posteriormente foi utilizado no quarto de sua afilhada, Alice. “Uma das minhas principais intenções na mostra sempre é criar um ambiente com essência, para gerar identidade com o público que frequenta a mostra, até se perceberem vivendo naquele espaço”, explica Daniela.

Posteriormente, em 2015, Daniela Schmitt apresentou na Casacor o projeto “Suíte da empresária”, que trazia uma proposta de um ambiente todo preto, com o piso em carpete estampado. Já em 2023, o projeto “HabitAR-se” remetia à vida na praia. “Buscamos trazer a praia para dentro de casa e fizemos uma curadoria de peças que transmitiam à vida à beira mar”, conta a arquiteta.

Serviço

O que: Casacor Santa Catarina – Itapema

Quando: de 30 de junho a 11 de agosto

Onde: Residencial Boulevard Royal

Ingressos: site Casacor