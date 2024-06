Uber da Saúde: transporte particular que conduz pacientes em tratamento é utilizado pela primeira vez em Brusque

O projeto Uber da Saúde, desenvolvido meses atrás pela Prefeitura de Brusque, funcionou pela primeira vez nesta terça-feira, 4. Na ocasião, foram realizadas as primeiras agendas do Motorista Particular (MOP), como é o nome real do projeto.

O paciente Gleison Gomes de Paulo utilizou o MOP e descreveu a viagem como “mais humanizada e importante para as pessoas em tratamento”.

No caso do paciente, ele já utilizava o transporte para o tratamento especializado desde 2022. Essa foi a primeira vez, porém, que ele foi para a consulta com um carro individual.

“Eu sempre utilizei o serviço, que era feito de forma coletiva, na ‘topic’. É de muita importância ter o transporte e por que dependendo do tratamento que o paciente estiver se tratando como quimioterapia, radioterapia, cirurgia, são casos mais delicados. Por vezes, os pacientes que não têm condições financeiras, esse estilo de serviço vai ajudar”, comenta Gleison.

Sobre o projeto

Apelidado de “Uber da Saúde”, o serviço oferece transportes individuais de pacientes que necessitam de tratamentos médicos especializados. O sistema funciona por aplicativo, especialmente voltado para pacientes em tratamentos como oncologia, quimioterapia, radioterapia e hemodiálise.

Desde outubro do ano passado, a secretaria de Saúde de Brusque tem buscado alternativas para melhorar o transporte desses pacientes, que frequentemente enfrentam dificuldades devido aos efeitos colaterais dos tratamentos e às longas horas de espera nos transportes coletivos. Muitos pacientes precisam realizar procedimentos até três vezes por semana, o que impacta significativamente na sua qualidade de vida.

“Implantar o transporte por aplicativo dos pacientes da nossa cidade aqui de Brusque, faz com que a gestão consiga ofertar um transporte mais eficiente, seguro e que vai além do simples deslocamento”, pontua a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

“Trata-se de cuidar desse paciente desde a porta da sua residência, para que assim ele retorne o quanto antes e de forma individualizada para o seu lar. Além disso, toda a rota do paciente pode ser acompanhada em tempo real”, complementa.

Os usuários serão atendidos em suas residências e conduzidos até o local de seu tratamento, sem a necessidade de esperas prolongadas ou compartilhamento de veículos.

Além disso, estima-se que o município de Brusque economize mais de meio milhão de reais por ano, com a implementação do projeto. “Sem a diária de carros, manutenção e hora extra, a cidade pode poupar até R$ 700 mil por ano. É um serviço mais digno e econômico”, finaliza a secretária.

