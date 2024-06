Sine divulga vagas de emprego em Brusque; saiba como se candidatar

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulga as vagas disponíveis para Brusque. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior. Há vagas também para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que fica na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Ajudante de bomba de concreto

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de motorista

Almoxarife

Analista de CD

Atendente de açougue

Atendente de lanchonete

Auxiliar administrativo (transportadora)

Auxiliar de calheiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de depósito PCD

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição / almoxarifado

Auxiliar de expedição

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de montador

Auxiliar de operador de máquina de bordar

Auxiliar de PCP

Auxiliar de produção, em confecção

Auxiliar de produção (metalúrgica)

Auxiliar de produção

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de soldador

Auxiliar de talhação

Auxiliar de tecelão

Auxiliar de vendas

Balconista

Balconista (loja)

Biomédica Esteta

Calceteiro

Calheiro

Camareira

Carpinteiro

Conferente

Conferente de mercadoria

Consultor comercial (clinica odontológica)

Consultor de vendas (consórcio)

Coordenador para clinica odontológica

Costureira cobertura

Costureira em geral

Costureira em geral (reta, overlok ou catraca)

Costureira overloque

Cozinheiro(a) de restaurante

Cuidadora

Desenhista mecânico

Eletricista de manutenção

Eletrotécnico

Encarregado de obras

Esteticista

Estampador manual

Estoquista (hortifruti)

Estoquista

Forneiro

Frentista

Gravador de quadros

Higienizador de carros

Inspetor de qualidade externo (facções)

Lavador de automóveis

Mecânico de automóvel ou auxiliar

Mecânico de automóvel

Mecânico de manutenção

Mensageiro

Montador (divisórias)

Motorista de caminhão (terceiro eixo)

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Operador de caixa

Operador de empilhadeira elétrica

Operador de guilhotina e solda

Operador de máquina de bordado

Operador de máquina de corte

Operador de máquina têxtil

Operador de produção III

Operador de tele cobrança

Passadeira

Pintor de estruturas metálicas

Polidor de automóveis

Promotor de vendas

Promotor técnico

Repositor de hortifruti

Repositor, em supermercado

Revisora de tecidos acabados

Revisor têxtil

Riscador de roupas

Saladeira

Serralheiro

Servente de limpeza

Servente de obras

Servente de pedreiro

Soldador (MIG, TIG e elétrica)

Suporte técnico (internet)

Tecelão de malhas (máquina circular)

Técnico em saúde bucal

Vendedor / caixa (maquiagem)

Vendedor interno (calçados)

Vendedor interno (convênio de saúde)

Vendedor porta a porta

Zeladora de condomínio

