Vereadores de Brusque aprovam criação do Dia Municipal do Jipeiro

Os vereadores aprovaram por unanimidade, em primeira votação, a criação do Dia Municipal do Jipeiro durante a sessão da Câmara de Brusque desta terça-feira, 4. O projeto é de autoria de Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos).

A data será celebrada em 4 de abril, Dia Nacional do Jipe – a data 4/4 faz alusão à 4×4, que é o sistema mais comum de distribuição de força de motor de veículos off-roads, como é o caso dos jipes.

A data será celebrada em 4 de abril, Dia Nacional do Jipe – a data 4/4 faz alusão à 4×4, que é o sistema mais comum de distribuição de força de motor de veículos off-roads, como é o caso dos jipes.

Cacá, autor do projeto de lei, destacou a importância da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) para o turismo e economia da cidade. A trigésima edição da festa, que encerrou no último domingo, 2, teve um público total de cerca de 50 mil pessoas em cinco dias.

Representantes do Jeep Club Brusque e da comissão organizadora da Fenajeep compareceram à sessão.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: