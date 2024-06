O técnico Sílvio Criciúma mais lamenta do que comemora o empate do Carlos Renaux com o Tubarão na tarde deste domingo, 9, pela terceira rodada da Série B do Catarinense. Na visão do treinador, o time brusquense controlou a maior parte do jogo, mas foi dominado pelos donos da casa durante a segunda etapa, até mesmo com um jogador a menos.

“O primeiro tempo todo e parte do segundo, até 15, 20 minutos, onde a gente teve a condição de fazer a vantagem, de fazer o gol. Faltou mais carinho, mais capricho. O chute saiu cruzado, o cruzamento não foi perfeito e a gente não conseguiu deixar clara uma oportunidade de gol”, comenta o treinador.

“O Tubarão retomou um momento da partida, dos 20, 25 minutos para a frente, quando perde seu atleta por expulsão. Na imposição, na amplitude, eles conseguem nos pressionar. Logicamente, aí faltou para nós posse de bola, mais clareza, criar alguma oportunidade de contra-atacar. Pelo menos tivemos o mérito de defender com qualidade”, completa, destacando o fato de a equipe ter a defesa menos vazada nas três primeiras rodadas.

O treinador valoriza o ponto obtido por segurar o empate nos últimos minutos, mas destaca a decepção por não ter aberto uma vantagem quando era melhor no jogo. “Vamos comemorar o ponto fora de casa pelos 12 minutos finais. Somente nesta parte. No restante, a gente foi superior em posse de bola, troca de passes, acredito até que em oportunidades de gol.”

Perguntado sobre as substituições, Sílvio Criciúma afirma que, com um elenco reduzido, faltaram peças que pudessem mudar o jogo na parte final.

“Temos a necessidade de reposição. Talvez hoje faltou uma ou duas peças para mudar o sentido do jogo na parte final. Para não tomar a pressão que tomou por mérito do Tubarão. E para que a gente pudesse criar mais oportunidades.”

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: