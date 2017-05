Sindilojas e Fecomércio apresentam sistema Renalegis aos vereadores de Brusque

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, e o assessor de Relações Institucionais da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turimo de Santa Catarina (Fecomércio), Elder Arceno, apresentaram na noite desta terça-feira, 30, durante sessão da Câmara de Vereadores de Brusque, o sistema da Rede Nacional de Assembleias Legislativas (Renalegis).

O sistema já foi apresentado aos empresários do município em abril deste ano e tem como objetivo monitorar as atividades do legislativo brusquense, promovendo uma proximidade entre os empresários do setor e os vereadores, para que possam desenvolver ações em conjunto em prol do desenvolvimento do município.



O levantamento do trabalho do legislativo brusquense começou no fim do ano passado. Segundo Arceno, foram detectados alguns projetos de interesse da classe empresarial como o do zoneamento do uso do solo, código de obras e posturas e o Refis.

De acordo com ele, o sistema já fez o levantamento do total de proposições apresentadas na Câmara nos últimos cinco anos. “Percebemos que não tem muita produção legislativa, mas isso não é ruim. A produtividade não se dá pela quantidade, mas pela qualidade”, diz Arceno.

Segundo o representante da Fecomércio, a intenção é alinhar o pensamento dos empresários locais com os vereadores, já que oportunamente, a classe deve sugerir projetos e até mesmo modificações. “Buscamos uma qualidade de produção legislativa. Queremos mitigar algum impacto negativo, sugerir iniciativas que possam ser positivas”.