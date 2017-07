Sinduscon convoca trabalhadores do setor da construção para fazerem recadastramento biométrico

O Sindicato da Indústria da construção e do Mobiliário de Brusque e região (Sinduscon), vai contribuir com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no sentido de orientar seus associados e os trabalhadores das empresas sindicalizadas para que façam a revisão biométrica, que visa a coleta de dados para melhor garantia do voto, além de evitar fraudes.

A intenção é instruir a categoria sobre a importância de realizar o agendamento com antecedência, recebendo assim, informações sobre a documentação necessária para fazer o cadastro e sem enfrentar filas. A solicitação para que os empresários repassem o pedido aos seus colaboradores, foi feita pelo presidente do Sinduscon, Fernando José de Oliveira, durante a reunião mensal da diretoria, que aconteceu esta semana.

A parceria foi firmada durante uma visita do chefe de cartório da 86ª zona eleitoral, Guilherme Capistrano Benedet e do coordenador da central de atendimento ao eleitor de Brusque, Osvaldo Claudinei Atanazio, ao presidente do Sinduscon.

“A parceria com o sindicato foi firmada para o auxílio na divulgação do cadastramento e no agendamento do atendimento. O agendamento do atendimento é importante para que o eleitor evite filas no cartório eleitoral”, lembrou o chefe do cartório.

Segundo o presidente do Sinduscon, no setor da construção civil e mobiliário trabalham muitas pessoas, muitos eleitores que precisam ficar atentos e em dia com suas obrigações eleitorais.

“É fundamental que todos estejam em dia com a justiça eleitoral para fazer valer seus direitos como cidadão, além de evitar transtornos como cancelamento do título, o que gera inúmeros outros problemas”, destaca o presidente.

A Justiça Eleitoral está processando o cadastramento biométrico obrigatório de todos os eleitores de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Somente no município de Brusque, aproximadamente 85 mil eleitores estão obrigados ao comparecimento para a coleta de dados biométricos, sendo que até o momento, apenas 21,03% já estão em dia com o Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para fazer a revisão biométrica em Brusque termina dia 7 de dezembro de 2017.

É importante destacar que, o atendimento agendado é preferencial em relação ao não agendado; idosos (maiores de 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com mobilidade reduzida têm atendimento preferencial; o número de atendimentos diários de eleitores sem horário previamente agendado poderá ser limitado à capacidade de equipamentos e recursos humanos.