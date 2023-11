O Brusque/KTO foi campeão da etapa Regional Sul do Campeonato Brasileiro de Basquete 3X3 Sub-23, realizado na sexta-feira, 10, e no sábado, 11, em Itapema. A equipe venceu a Ajab, de Jaraguá do Sul, na final, por 21 a 15, e está classificada para o campeonato nacional, que será disputado em Vila Velha (ES), no próximo mês.

O elenco brusquense tem Luiz Knabben, Marcus Maffezzolli, Lucas Lopes e Castello. Os quatro integram o time profissional/adulto do tradicional basquete 5×5. Iago Gevared Pereira também integra a equipe 3×3.

A competição teve nove equipes divididas em três grupos. O Brusque ficou na segunda posição do Grupo B, perdendo para a Ajab por 19 a 18 e vencendo o Plano B por 19 a 5.

Nas quartas de final, a equipe brusquense venceu o Tigres/Astra por 22 a 9. Para chegar à grande decisão, bateu a AAPV, de Itajaí, por 20 a 10 nas semifinais.

Também participaram da competição: Acob 1, X3 CG, NG Blackout, Platão Apucarana e Plano B.

Final Four do Catarinense

No basquete 5×5, o Brusque/KTO volta às quadras às 19h desta sexta-feira, 17, disputando o Final Four do Campeonato Catarinense, sediado pela Apab Blumenau no ginásio Galegão. O adversário nas semifinais é a Ajab.

Se vencer, enfrenta o vencedor de Apab Blumenau x Adiee/Avaí na grande final, às 17h de sábado, 18. Em caso de derrota, a disputa será pelo terceiro lugar, às 11h.

