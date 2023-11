Identificado motociclista que morreu após colisão com carro no Limeira Baixa, em Brusque

Foi identificado como Irineu Amaro Vicente, de 72 anos, o motociclista que morreu após um acidente com carro no bairro Limeira Baixa, em Brusque, no sábado, 11.

Irineu foi sepultado no Cemitério Municipal da Fazenda, em Itajaí. De acordo com as informações, a colisão frontal aconteceu na rua Alberto Muller, por volta das 8h30. O acidente envolveu um carro Chevrolet Meriva e uma moto Honda Biz.

Irineu foi encontrado com diversos ferimentos e já sem os sinais vitais. A condutora do carro, de 42 anos, não ficou ferida.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e a Polícia Científica também estiveram no local.

